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Українські військові врятували іноземний екіпаж із судна, по якому вдарили росіяни

Автор:
Вероніка Довганюк
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Українські військові морської охорони ДПСУ в ніч проти 22 липня врятували іноземний екіпаж з балкера, по якому вдарили росіяни.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Російська армія дроном вдарила по балкеру Golden Rose в Чорному морі — він влучив у кормову частину. Після цього спалахнула масштабна пожежа.

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Українські військові виявили балкер та на катерах вирушили рятувати екіпаж. Морська охорона евакуювала із судна всіх моряків — 16 членів екіпажу. Серед них — двоє громадян Сирії та 14 громадян Єгипту.

Згодом їх доставили на берег і передали медикам. Ніхто з членів екіпажу не постраждав.

  • Це не перший такий випадок за останній час. Уранці 13 липня російські війська атакували цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, коли воно розвантажувало мінеральні добрива в порту Одещини. Троє членів екіпажу загинули, ще пʼятеро моряків поранені.
  • 19 липня росіяни атакували судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау — воно йшло на вихід з українських вод із кукурудзою. На борту було 17 громадян Сирії та Індії, а також один українець. Тоді загинули шестеро людей, ще двоє — постраждали.