Росіяни двічі атакували іноземне судно на Одещині — є зниклі безвісти

Російська армія два рази вдарила по цивільному судну під прапором Палау. У цей час воно перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Сімох члені екіпажу та українського лоцмана врятували, ще двоє моряків вважаються зниклими безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція.

Атака спричинила пожежу на кораблі.

Удари по суднах у Чорному морі

Уранці 13 липня російські війська атакували цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, коли воно розвантажувало мінеральні добрива в порту Одещини. Троє членів екіпажу загинули, ще пʼятеро моряків поранені.

19 липня росіяни атакували судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау — воно йшло на вихід з українських вод із кукурудзою. На борту було 17 громадян Сирії та Індії, а також один українець. Тоді загинули шестеро людей, ще двоє — постраждали.

Вже 22 липня українські військові морської охорони ДПСУ врятували іноземний екіпаж з балкера, по якому вдарили росіяни.

Після цього міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що 27 липня Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російські удари по суднах у Чорному морі. Також після ударів судна тимчасово перестали заходити в українські порти.