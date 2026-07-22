Драпатий розпочав виконувати обов’язки головнокомандувача ЗСУ

Михайло Драпатий розпочав виконувати обов’язки головнокомандувача Збройних сил України.

Про це він повідомив у себе на сторінці.

За словами Драпатого, президент Володимир Зеленський доручив продовжити й посилити наступальні дії, планувати нові операції в тилу росіян, а також розвивати військо та технології в ньому.

Також Драпатий розповів про своє знайомство з новим начальником Генштабу Ігорем Скибюком. Військові зустрілися у 2022 році на півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини.

Драпатий розповів, що під час командування Скибюка у Десантно-штурмових військах виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших.