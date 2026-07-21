ЄС призупиняє фінансування Венеційської бієнале через російський павільйон

Венеційська бієнале — одна з провідних виставок сучасного мистецтва, яка проходить що два роки в італійській Венеції. Бієнале охоплює тематичні виставки сучасного мистецтва та національні павільйони.

Про це пише німецьке інформагентство dpa з посиланням на слова речника Єврокомісії (там його імені не вказують, проте «Європейська правда» пише , що йдеться про Тома Реньє).

Європейський Союз припиняє грант на €2 мільйони для Венеційської бієнале через участь Росії у цьогорічній виставці.

Участь Росії у Венеційській бієнале

Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але у 2022 році її участь скасували. Цьогоріч РФ повернулась на виставку — російський павільйон назвали The tree is rooted in the sky («Дерево, вкорінене в небі»). Перед цим делегат РФ з міжнародних культурних обмінів та колишній міністр культури Михайло Швидкой розповів, що один з меседжів павільйону — «політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності».

Пізніше проти участі Росії виступили віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Віркунен та єврокомісар Гленн Мікаллеф. Згодом міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення проти повернення Росії на цьогорічну Венеційську бієнале. Окрім того, за девʼять днів до відкриття 61-ї Венеційської бієнале, журі виставки оголосило про колективну відставку на підтримку рішення не розглядати Росію та Ізраїль серед претендентів на головні нагороди — «Золотого лева» та «Срібного лева». Лідерів цих країн Міжнародний кримінальний суд звинувачує у злочинах проти людяності.

Згодом організатори Венеційської бієнале в офіційній заяві оголосили про зміну формату вручення нагород після відставки журі. Там вирішили, що переможців цьогорічної виставки будуть обирати відвідувачі, які перебувають на локаціях.

Для цього запровадили дві нові відзнаки — «Леви відвідувачів». Їх вручатимуть найкращому учаснику головної виставки та за найкращу національну участь.

Окремо організатори бієнале наголосили, що до оцінювання допущені всі нацпавільйони «на засадах інклюзивності та рівного ставлення», а сама бієнале має залишатися «простором перемирʼя в імʼя мистецтва, культури і свободи творчості». Тож за головні відзнаки знову зможуть змагатися Росія та Ізраїль. Також церемонію нагородження перенесли з 9 травня на 22 листопада — останній день роботи виставки.