Уже 22 європейські країни виступили проти того, щоб Росія повернулася на Венеційську бієнале

Міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення проти повернення Росії на цьогорічну Венеційську бієнале. Ініціативу започаткувала міністр культури Латвії Агнесе Лаце.

Про це повідомило міністерство культури Латвії.

Окрім Латвії та України, звернення підписали міністри Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та Швеції.

Лист адресували президенту Венеційської бієнале Пʼєтранджело Буттафуоко та Раді директорів виставки, а також надали для ознайомлення міністру культури Італії Алессандро Джулі. Міністри наголошують, що вже понад століття Венеційська бієнале є однією з найшанованіших у світі платформ для мистецької свободи та міжнародного культурного обміну. ​​Водночас культурні установи несуть не лише мистецьке значення, а й моральну відповідальність: культура не відокремлена від реалій, з якими стикається суспільство. Міжнародні культурні платформи не можна використовувати для легітимізації військової агресії чи підриву системи міжнародних санкцій.

Вони наголошують, що агресивна війна Росії проти України призвела до широкомасштабних руйнувань культурного життя та спадщини України, включаючи пошкодження музеїв, історичних місць, памʼятників та інших культурних установ. Вони також додають, що Росія залишається обʼєктом європейських та міжнародних санкцій, зокрема в культурній сфері.

10 березня проти участі Росії також виступили віцепрезидентка Європейської комісії Хенна Віркунен та єврокомісар Гленн Мікаллеф. Вони назвали рішення про допуск Росії несумісним з колективною відповіддю Європейського Союзу на агресію РФ. Якщо Фонд Бієнале не перегляне його, то Єврокомісія розгляне подальші кроки, зокрема може призупинити чи припинити надавати йому грант.