ЄС погрожує припинити фінансування Венеційської бієнале — через допуск Росії

Віцепрезидентка Європейської комісії Хенна Віркунен та єврокомісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф пригрозили припинити фінансування Венеційської бієнале через допуск росіян.

Спільну заяву посадовців опублікували на сайті Єврокомісії.

Віркунен і Мікаллеф рішуче засудили рішення Фонду Бієнале дозволити Росії відкрити національний павільйон на цьогорічній виставці — вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

«Європейська комісія чітко висловила свою позицію щодо незаконної агресивної війни Росії проти України. Культура сприяє та захищає демократичні цінності, сприяє відкритому діалогу, різноманітності та свободі слова і ніколи не повинна використовуватися як платформа для пропаганди», — йдеться у заяві.

Рішення про допуск Росії називають несумісним з колективною відповіддю Європейського Союзу на агресію РФ. Якщо Фонд Бієнале не перегляне його, то Єврокомісія розгляне подальші кроки, зокрема може призупинити чи припинити надавати грант Фонду.