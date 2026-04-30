Журі Венеційської бієнале в повному складі подало у відставку. Організатори змінили формат вручення нагород (доповнено)

Міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале оголосило про колективну відставку. Відповідну заяву оприлюднили 30 квітня — за дев’ять днів до відкриття виставки.

Заяву членів журі передає медіа ArtReview.

«Ми, міжнародне журі, обране Койо Куо — художньою керівницею 61-ї Венеційської бієнале під назвою In Minor Keys, подали у відставку. Ми робимо це на підтвердження нашої Декларації про наміри, опублікованої 22 квітня 2026 року», — йдеться в заяві.

Згадана декларація стосується рішення не розглядати Росію та Ізраїль серед претендентів на головні нагороди — «Золотого лева» та «Срібного лева». Лідерів цих країн Міжнародний кримінальний суд звинувачує у злочинах проти людяності.

Згодом організатори Венеційської бієнале в офіційній заяві оголосили про зміну формату вручення нагород після відставки журі. Там вирішили, що переможців цьогорічної виставки будуть обирати відвідувачі, які перебувають на локаціях.

Для цього запровадили дві нові відзнаки — «Леви відвідувачів». Їх вручатимуть найкращому учаснику головної виставки та за найкращу національну участь.

Окремо організатори бієнале наголосили, що до оцінювання допущені всі національні павільйони «на засадах інклюзивності та рівного ставлення», а сама бієнале має залишатися «простором перемир’я в ім’я мистецтва, культури і свободи творчості». Тож за головні відзнаки знову зможуть змагатися Росія та Ізраїль.

Церемонію нагородження перенесли із 9 травня на 22 листопада — останній день роботи виставки.