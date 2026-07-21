AP: Ізраїльські військові почали будувати земляний бар’єр, який розділяє понад 50% сектору Гази

Ізраїльські військові почали споруджувати гігантський земляний бар’єр, який розділяє понад 50% сектору Гази, які перебувають під їхнім контролем.

Про це пише Associated Press з посиланням на супутникові знімки Planet Labs PBC.

За останні місяці військові побудували понад 23 кілометри барʼєру, який пролягає через палестинські території. В Ізраїлі підтвердили, що звели барʼєр в районі «жовтої лінії» — межі, куди війська відступили після угоди про припинення вогню з угрупованням ХАМАС. В угоді, яку підтримали США, цю лінію визначили тимчасовою, тобто дійсною до повного виведення ізраїльських військ.

Окрім бар’єру, ізраїльські військові також створили «зону безпеки», оснащену засобами розвідки та сучасними технологіями. Вони не повідомили, на скільки має простягнутися їхня лінія. Там уточнили, що барʼєр побудували для того, щоб захисти ізраїльські міста та війська поблизу Гази.

AP пише, що мало хто з палестинців знає про ізраїльське будівництво через небезпеку наблизитися до цієї території. На супутникових знімках Planet Labs PBC видно, що частину захисних споруд на півдні Гази продовжили на понад 2 кілометри впродовж двох тижнів липня. З іншого боку лінії ізраїльські військові зрівняли із землею більшість будівель, фактично знищивши кілька міст, серед яких Рафах. На руїнах побудували нові дороги та військові бази — військові стверджують, що демонтують інфраструктуру, яку використовує ХАМАС.

Що передувало

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року. Наприкінці травня 2025 року США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази, що включав звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських вʼязнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.

8 жовтня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу його мирного плану. Наступного дня Ізраїль схвалив перший етап мирної угоди з ХАМАС про звільнення заручників.