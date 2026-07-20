Українські війська атакували три танкери РФ у Чорному морі

Сили оборони атакували три танкери, міст, ППО і пункти управління БпЛА росіян.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Танкери атакували в акваторії Чорного моря. Їх використовували для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і пального.
Також під ударом був залізничний міст через річку Кальміус на Донеччині, яким росіяни перекидали війська, техніку й озброєння.
Війська атакували також ППО, пункти управління БпЛА в Брянській області та на Донеччині, позиції військ РФ на Донеччині.
- У ніч проти 19 липня українські військові вдарили по двох танкерах, суховантажу і плавкрану в Чорному морі. Тоді ж Сили оборони атакували логістичні обʼєкти і нафтобазу росіян у Московському регіоні.