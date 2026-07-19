Українські військові вдарили по російських танкерах та 13 електропідстанціях у Криму

У ніч на 19 липня українські підрозділи атакували російські судна та 13 електропідстанцій у Криму.

Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Військові вдарили по двох танкерах, суховантажу та плавкрану у Чорному морі. Окрім того, під ударом були електропідстанції у Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Бердянську, Єди-Кую, Понизівці, Щебетівці, Зеленому Яру, Широкому та інших містах і селах.

Також в OSINT-каналах пишуть, що у Росії під ударом була нафтобаза у Михайловську (Ставропольський край).

База належить дочірній компанії «Лукойлу». На ній росіяни зберігають, накопичують та розподіляють бензин і дизельне пальне.