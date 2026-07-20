Зеленський підтвердив удари Сил оборони по нафтобазі та логістичних обʼєктах росіян у Московському регіоні

Сили оборони атакували логістичні обʼєкти та нафтобазу росіян у Московському регіоні. Відстань від цілей до українського державного кордону перевищувала 400 кілометрів.
Про це написав президент Володимир Зеленський у телеграмі.
Він додав, що в акваторії Чорного моря Сили оборони завдали удару по двох танкерах тіньового флоту Росії та чотирьох суховантажах.
Українські військові уночі завдали ударів по семи суднах флоту РФ, семи електропідстанціях і шести системах ППО, повідомляв командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр). Під ударом були три танкери та чотири суховантажі в Чорному й Азовському морях.
Також дрони атакували сім електропідстанцій у Криму, зокрема в Ялті, Морському, Привітному та Лучистому. Крім того, СБС завдали ударів по шести російських системах ППО.
- У ніч проти 19 липня українські військові вдарили по двох танкерах, суховантажу та плавкрану у Чорному морі. Окрім того, під ударом були електропідстанції у Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Бердянську, Єди-Кую, Понизівці, Щебетівці, Зеленому Яру, Широкому та ін.