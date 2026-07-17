Суд переніс розгляд справи щодо майна Vyriy Industries через завантаженість. Компанія підтвердила законність коштів документами

Суд щодо арешту майна і коштів, вилучених під час обшуків у компанії-виробника дронів Vyriy Industries та її партнерів, відклали через завантаженість Печерського районного суду.

Про це повідомила Vyriy Industries.

Далі справу розглядатимуть без участі сторін — очікується, що рішення ухвалять у вівторок. Адвокати Vyriy Industries надали суду письмові заперечення проти арешту, а також документи, які підтверджують, що кошти призначалися для виплати зарплат і сплати податків.

«Очікуємо, що суд дасть оцінку всім наданим доказам і ухвалить справедливе рішення», — заявив CEO Vyriy Industries Олексій Бабенко.

Компанія наполягає, що кошти мають повернути, адже є документи, які підтверджують їхню законність, а також зауважує, що використовує законні механізми оплати праці.

Що передувало

Під час обшуків 7 липня 2026 року Державне бюро розслідувань вилучило 32 141 310 грн, які призначалися для виплати заробітної плати працівникам компанії.

Того ж дня Бабенко провів пресконференцію, на якій розповів, що проводили обшуки на понад 40 локаціях, зокрема в компанії та у родичів Бабенка. Ухвали суду на обшуки не було — вони пройшли як «невідкладні дії». Хто обвинувачений у справі — наразі невідомо. Бабенко проходить як свідок.

Основна претензія правоохоронців — у завищеній ціні на дрони «Вирію». За даними ДБР, у 2025 році компанія підписала контракти з «Агенцією оборонних закупівель» на 6,95 мільярда гривень. Правоохоронці перевіряють, чи не були безпідставно збільшені витрати на виробництво, адміністрування та інші складові.

Проте Бабенко навів дані, які свідчать: вартість FPV-дронів компанії приблизно на 20% нижча, ніж на ринку безпілотників. Для порівняння: середня ціна 10-дюймового дрона VYRIY — 16 314 гривень, у конкурентів — 21 967 гривень.

Раніше «Бабель» писав, що після публікації розслідування про катування в штурмовому полку «Скеля» на анонімних телеграм-каналах і в пабліках у фейсбуку почалась масштабна кампанія з дискредитації видання та інвестора. Зокрема, у десятках публікацій і відео йшлося про те, що публікація була зроблена на замовлення Олексія Бабенка і що в такий спосіб він воює з Генеральним штабом і грає на руку росіянам.