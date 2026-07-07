Гроші, ФОПи, звинувачення — головне з пресконференції Олексія Бабенка

Державне бюро розслідувань 7 липня прийшло з обшуками до власника компанії-виробника дронів VYRIY INDUSTRIES та акціонера «Бабеля» Олексія Бабенка. Справа стосується можливого завищення цін на дрони.

Після цього Бабенко провів пресконференцію. «Бабель» зібрав головне з його заяв.

Про обшуки

Обшуки сьогодні відбулися на понад 40 локаціях, зокрема в компанії та у родичів Бабенка. Правоохоронці вилучили документи компанії, ФОПів, особисті телефони та особисті кошти Бабенка — приблизно $10 тисяч.

Ухвали суду на обшуки не було — вони пройшли як «невідкладні дії». Хто обвинувачений у справі — наразі невідомо. Бабенко проходить як свідок.

В офісі знайшли 40 мільйонів гривень готівкою — Бабенко каже, що це гроші на зарплати працівникам компанії. Готівкою платять з міркувань безпеки, щоб у банків не було списків співробітників. Гроші — легальні, і «Вирій» надав ДБР документи на готівку.

Про закиди стосовно завищених цін на дрони

Основна претензія правоохоронців — у завищеній ціні на дрони «Вирію». За даними ДБР, у 2025 році компанія підписала контракти з «Агенцією оборонних закупівель» на 6,95 мільярда гривень. Правоохоронці перевіряють, чи не були безпідставно збільшені витрати на виробництво, адміністрування та інші складові, які вплинули на кінцеву ціну закупівлі.

Проте Бабенко навів дані, які свідчать: вартість FPV-дронів компанії приблизно на 20% нижча, ніж на ринку безпілотників. Для порівняння: середня ціна 10-дюймового дрона VYRIY — 16 314 гривень, у конкурентів — 21 967 гривень.

Наразі 212 військових підрозділів закуповують дрони «Вирію» через платформу децентралізованих оборонних закупівель BRAVE1. Станом на кінець червня 33% замовлень продукції через DOT-Chain Defence припадає на дрони VYRIY.

Безпілотники компанії посідають третє місце за кількістю підтверджених уражень. За гроші європейських країн-донорів «Вирій» поставив 70 тисяч FPV-дронів.

Про те, звідки взялися ФОПи у звинуваченнях

Правоохоронці заявили, що встановили понад 150 ФОПів, які могли використовувати у схемі. Серед них — майстри манікюру, студенти, працівники магазинів тощо. Під час допитів деякі з них визнали, що насправді не займалися підприємницькою діяльністю, а лише надали свої документи для реєстрації за гроші.

За словами Бабенка, усі ці ФОПи — виробники компонентів для дронів.

Про питання безпеки компанії

За словами Бабенка, обшуки вплинуть на роботу компанії, але не на кількість відвантажених дронів. Компанія буде змінювати політику безпеки, щоб убезпечити виробництво та співробітників.

Бабенко також розповів, що три тижні тому майже в його будинок влучила російська ракета «Іскандер». Відтоді він живе в готелях. Позавчора знайшов будинок, а сьогодні вже доведеться зʼїжджати, тому що там провели обшуки.

Про основні версії

Бабенко не думає, що штурмовий полк «Скеля», про катування і смерті в якому «Бабель» випустив розслідування, причетний до сьогоднішніх обшуків.

За словами Бабенка, це виглядає «як умисний наїзд»: «Хтось хотів просунути свої дрібні інтереси й трохи перестарався». Він запевнив: «Ні з ким, крім росіян, нам воювати не хочеться».

Раніше «Бабель» писав, що після публікації розслідування про катування в штурмовому полку «Скеля» на анонімних телеграм-каналах і в пабліках у Фейсбуку почалась масштабна кампанія з дискредитації видання та інвестора. Зокрема, у десятках публікацій і відео йшлося про те, що публікація була зроблена на замовлення Олексія Бабенка та що таким чином він воює з Генеральним штабом і грає на руку росіянам.

Кілька днів тому на анонімних телеграм-каналах зʼявилось повідомлення про обшуки у Бабенка — з фейковим фото та інформацією про те, що у нього вдома слідчі знайшли $5 мільйонів.