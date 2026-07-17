Колишній віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка працюватиме в представництві України в ЄС у Брюсселі

Колишній віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка буде працювати в представництві України в ЄС у Брюсселі — він суміщатиме цю роботу з функцією торгового представника Києва.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, зараз потрібно пройти вже відкриті переговорні кластери про вступ України до ЄС і працювати над відкриттям нових кластерів. У цьому Качці допомагатимуть урядовці та команда Офісу президента.
До цього Качка працював віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Також у 2019 році він обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (торговий представник України). Окрім того, він працював у Міністерстві аграрної політики та продовольства та Мін’юсті.
- 14 липня Рада звільнила премʼєрку Юлію Свириденко з посади. Після цього разом з нею пішли й всі міністри. 17 липня 289 депутатів проголосували за те, щоб призначити Сергія Корецького на посаду премʼєра — того ж дня він склав присягу. Згодом Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду премʼєр-міністра Корецького. Всеволод Ченцов обійняв посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Качки в новому списку міністрів не було.