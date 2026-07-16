Заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це він написав у Фейсбуку.

У своєму дописі він також зазначив: «Вважаю, що усунення Михайла Федорова — велике зло для обороноздатності країни». У самому рапорті написано, що звільнення Федорова, який був реформатором у галузі ППО, спричинить численні жертви та руйнування в Україні.

Павло Єлізаров / Facebook

Учора ввечері Михайло Федоров заявив, що піде з посади керівника Міноборони. До цього низка медіа і нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його.

Що відомо про Павла Єлізарова

Павло Єлізаров — український військовий командир, офіцер Повітряних сил ЗСУ. Він очолював бойовий підрозділ Lasar’s Group, який спеціалізується на застосуванні дронів і високоточному ураженні цілей. Під керівництвом Єлізарова підрозділ став одним з найрезультативніших у Силах оборони: його бійці знищили значну кількість бронетехніки та артилерії армії РФ і стабільно були серед лідерів проєкту «Армія дронів».

Єлізарова вважають одним з командирів, які першими системно впровадили сучасні дронові тактики на полі бою, поєднавши технології з практичним бойовим досвідом. Єлізарова призначили на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ в січні 2026 року.