Новим заступником командувача Повітряних сил стане Павло Єлізаров

Новим заступником командувача Повітряних сил призначили командира спецпідрозділу Lasarʼs group Павла Єлізарова.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він також анонсував новий підхід до застосування ППО Повітряними силами.

«Те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів «малої» протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована», — пояснив президент.

Зеленський зазначив, що разом з міністром оборони та військовим командуванням буде розроблено нову модель організації цього компонента протиповітряної оборони. Він наголосив, що рішення ухвалять у межах оновлення системи захисту українського неба.

Міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що підписав наказ про призначення Єлізарова, відомого за позивним «Лазар».

За словами Федорова, Єлізаров відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів. Під його керівництвом підрозділ Lasar’s Group став одним із найрезультативніших у Силах оборони: команда знищила ворожої техніки на понад $13 млрд, а кожен п’ятий знищений російський танк — результат її роботи. Тепер цей досвід планують масштабувати на рівні всієї країни.

Міністр оборони підкреслив, що мета — побудувати протидроновий купол над Україною. За його словами, це системна реформа, яка не дасть миттєвого результату, але має забезпечити виживання країни та захист цивільної інфраструктури вже зараз.