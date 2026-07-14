Суд у Туреччині вирішив оголосити Нетаньягу в міжнародний розшук за злочини проти людяності

Турецький суд, який розглядає справу щодо перехоплення гуманітарної «Флотилії Сумуд», вирішив оголосити «червоне повідомлення» Інтерполу щодо премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу — тобто оголосити його в міжнародний розшук.

Про це повідомив турецький новинний телеканал Halk TV.

Важливо розуміти, що «червоне повідомлення» — це не міжнародний ордер на арешт, а лише повідомлення про розшук. Кожна країна сама вирішує, чи затримувати таку людину — відповідно до свого законодавства.

Нетаньягу та інших обвинувачених підозрюють у низці тяжких злочинів, зокрема злочинах проти людяності, геноциді, катуваннях, незаконному позбавленні волі, викраденні людей.

Таке рішення ухвалили в справі «Флотилії Сумуд» — це гуманітарна місія, організована пропалестинськими активістами, яка намагалась прорвати ізраїльську морську блокаду та доставити допомогу до сектора Гази.

Що передувало

Ізраїль регулярно перехоплював судна цієї флотилії. Наприклад, одну таку місію затримали влітку 2025 року — тоді на борту одного з човнів була активістка Гретта Тунберг.

А у вересні під час чергової спроби «прорвати блокаду Гази» флотилія повідомила, що дрон атакував судно Грети Тунберг у Середземному морі. Внаслідок пожежі пошкоджень зазнали головна палуба і складські приміщення.

У травні 2026 року флотилія організувала чергову місію з прориву блокади Гази. Тоді ізраїльські сили затримали 430 людей на борту 50 суден. Згодом учасники місії звинуватили Ізраїль у тому, що після затримання їх катували.