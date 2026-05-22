Учасники флотилії, яка хотіла прорвати блокаду Гази, заявили про насильство і зґвалтування після затримання Ізраїлем

Активісти, яких звільнили з-під ізраїльського арешту після затримання флотилії з гуманітарною допомогою для сектора Гази, звинуватили Ізраїль у жорстокому поводженні.

Про це йдеться в повідомленні представників флотилії.

Активісти кажуть про щонайменше 15 випадків сексуального насильства, включно зі зґвалтуванням.

За їхніми словами, «десяткам людей переламали кістки», а серед інших видів покарання були постріли гумовими кулями з близької відстані.

Італійський економіст Лука Поджі, який був серед затриманих на флотилії, після прибуття до Риму розповів Reuters: «Нас роздягали, кидали на землю, били ногами. Багатьох били електрошокерами, деякі зазнали сексуального насильства, а частині не давали доступу до адвоката».

Сабріна Шарік, яка допомагала організовувати повернення 37 громадян Франції з флотилії, повідомила Reuters, що п’ятьох французьких учасників госпіталізували в Туреччині — у декого були зламані ребра або переломи хребців. За її словами, деякі активісти детально описали сексуальне насильство, включно зі зґвалтуваннями.

У дописі в Instagram, опублікованому активістською групою та перевіреному Reuters, громадянин Франції Адрієн Жуен показав синці на спині та передпліччях.

Активісти стверджують, що частина жорстокого поводження сталася в морі, коли флотилію перехопили ізраїльські ВМС, а частина — вже після арешту та ув’язнення в Ізраїлі.

Що кажуть в Ізраїлі

Тюремна служба Ізраїлю відкинула ці звинувачення, називаючи їх неправдивими і такими, що не мають жодного фактичного підґрунтя.

«Усіх ув’язнених і затриманих утримують відповідно до закону, з повагою до їхніх базових прав та під наглядом професійного й підготовленого персоналу. Медичну допомогу надають відповідно до професійних медичних висновків і рекомендацій Міністерства охорони здоров’я», — йдеться в заяві.

Що передувало

18 травня ізраїльські сили затримали 430 людей на борту 50 суден у міжнародних водах, щоб зупинити флотилію волонтерів, яка намагалася доставити гуманітарну допомогу до сектора Гази.

Це не перша подібна флотилія, учасників кожної з них послідовно затримують ізраїльські силовики. Одну з таких місій, наприклад, затримали влітку — тоді на борту одногоз човнів була активістка Гретта Тунберг.

А у вересні під час чергової спроби «прорвати блокаду Гази» флотилія повідомила, що дрон атакував судно Грети Тунберг у Середземному морі. Внаслідок пожежі пошкоджень зазнали головна палуба і складські приміщення.