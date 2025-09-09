Безпілотник атакував судно Грети Тунберг на шляху до сектора Гази

Флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, які намагались «прорвати облогу» Гази, заявила, що дрон атакував судно Грети Тунберг у Середземному морі.

Про це повідомляє Reuters.

Флотилія, що складається приблизно з 20 суден, вирушила з Барселони минулого тижня і планувала прибути в пункт призначення в середині вересня.

Проте неподалік від узбережжя Тунісу судно Family Boat зазнало, ймовірно, атаки дрона, внаслідок чого на кораблі спалахнула пожежа.

За словами організаторів місії, на борту було шестеро активістів, усі вони залишилися неушкодженими. Проте внаслідок пожежі пошкоджено головну палубу і складські приміщення.

Представники флотилії наголосили: «Акти агресії, спрямовані на залякування і зрив нашої місії, не зупинять нас».

Шведська екоактивістка Тунберг підтвердила інцидент і наголосила, що головна мета її подорожі — привернути увагу до гуманітарної катастрофи в Газі.

«Ця історія не про нашу подорож, а про Палестину, про те, як людей свідомо позбавляють базових засобів для виживання. І про те, як світ мовчить», — написала активістка в соцмережах.

Водночас влада Тунісу спростувала заяви про те, що дрон атакував одне із суден флотилії. Представник Нацгвардії Тунісу повідомив агентству Agence France-Presse, що «ніякого безпілотника» виявлено не було, а розслідування триває. Він додав, що первинний огляд показав, що вибух стався всередині судна.

Що передувало

У червні Грета Тунберг разом з 11 іншими активістами вирушила на вітрильному судні Madleen до узбережжя Гази з метою «прорвати ізраїльську облогу». Судно, кероване активістською групою Freedom Flotilla Coalition, вийшло із сицилійського порту Катанія, що на півдні Італії.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац тоді доручив військовим не допустити до сектора Гази корабель зі шведською екозахисницею. Згодом ВМС Ізраїлю затримали човен та відбуксирували його, а вже 10 червня Тунберг зі ще трьома активістами депортували з Ізраїлю.

20 липня до сектора Гази з Італії вирушило ще одне гуманітарне судно, але цього разу без Грети Тунберг. Судно належить організації «Коаліція флотилії свободи». Екіпаж сподівався завершити місію, яку не змогли в червні виконати пасажири вітрильника Madleen.

Проте 1 вересня флотилія активістів повернулася через шторм.