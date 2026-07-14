CNN: Трамп готовий підтримати законопроєкт про санкції проти РФ. Його активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем

Президент США Дональд Трамп готовий підтримати законодавчу ініціативу про посилення санкційного тиску на Росію, яку активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем.
Про це пише CNN з посиланням на представника Білого дому.
Остаточна позиція Трампа є незрозумілою, оскільки раніше він неодноразово висловлював застереження стосовно законопроєкту. 13 липня у відповідь на запитання журналістки про те, чи планує він підписати законопроєкт, Трамп говорив: «Так, ми обговорюємо це. Ми дуже скоро ухвалимо рішення».
Лідер більшості в Сенаті Джон Тун зазначав, що Білий дім тісно співпрацював з Гремом над підготовкою законопроєкта, тому висловив сподівання, що Конгрес ухвалить документ. За його словами, в останні дні життя Грема саме цей пакет санкцій був для нього «найважливішим досягненням».
- 11 липня помер американський сенатор Ліндсі Грем, який підтримував Україну. 10 липня Грем відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Сенатор казав, що він і колеги домовилися з Білим домом про нову версію законопроєкту санкцій проти Росії.
- Законопроєкт надає Трампу повноваження запровадити вторинні тарифи в 500% на товари з країн, таких як Китай, Бразилія та Індія, які досі купують енерготовари з Росії. Він також уповноважить Трампа підвищити тарифи на решту імпорту США з Росії щонайменше до 500%, хоча це, ймовірно, матиме менший ефект, ніж вторинні тарифи, оскільки попередні санкції вже значно скоротили торгівлю з Москвою.