Bloomberg: ЄС дозволить Британії купувати зброю для України за гроші кредиту Євросоюзу

Європейський Союз планує дозволити Україні закуповувати британську зброю за кошти кредиту на €60 мільярдів, який надають для оборонних закупівель.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела.

За словами співрозмовників агентства, ЄС і уряд Великої Британії близькі до угоди, яка після кількох місяців перемовин дозволить британським компаніям брати участь у цій програмі. Очікується, що про домовленість можуть оголосити вже наступного тижня на зустрічі в Парижі в понеділок, де зберуться країни «Коаліції охочих».

Джерела кажуть, що для Великої Британії не передбачатимуть фіксованого внеску за доступ до програми. Натомість британський уряд робитиме фінансовий внесок лише тоді, коли Україна вирішить використати кредит для закупівлі військової техніки у британських компаній. Розмір внеску залежатиме від вартості кожного контракту і повʼязаних з ним відсоткових витрат.

Угоду розглядають як крок назустріч з боку ЄС після того, як сторонам раніше не вдалося домовитися про участь Великої Британії в європейському оборонному фонді SAFE обсягом €150 мільярдів. Переговори зайшли в глухий кут через вимоги ЄС про внесок за доступ до фонду. За словами британських чиновників, цьому, зокрема, перешкоджала Франція.

Переговори про кредит для України просувалися значно швидше. Джерела зазначають, що, зокрема, Нідерланди активно виступали за якнайшвидше укладення угоди. Також існує широке розуміння, що вона піде на користь Україні, спростивши закупівлю британської зброї та сприяючи глибшій інтеграції оборонних галузей двох країн.

Кредит на €90 мільярдів від ЄС

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення. З цієї суми €60 мільярдів підуть на військову допомогу, решта — на бюджетну підтримку.

Тривалий час Угорщина блокувала кредит Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба». 23 квітня роботу «Дружби» відновили, того ж дня Рада Європейського Союзу затвердила цей кредит і 20-й пакет санкцій проти Росії.

Виділені на 2026 рік гроші розподілять так: €28,3 мільярда — на оборону, €16,7 мільярда — на підтримку бюджету (€8,35 мільярда — у межах механізму макрофінансової допомоги ЄС, ще стільки ж — через інструмент Ukraine Facility). Кредит гаситимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів у європейських банках.