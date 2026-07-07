Марін Ле Пен підтвердила, що балотуватиметься на президентських виборах у Франції 2027 року

Лідерка французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен оголосила, що братиме участь у президентських виборах у Франції 2027 року. Перед цим апеляційний суд Парижу скоротив їй термін заборони на участь у виборах.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу TF1.

За словами Ле Пен, її передвиборча кампанія розпочалася «уже цього вечора» — 7 липня.

«Сьогодні ввечері я — кандидатка на президентських виборах», — сказала Ле Пен.

Вона додала, що не проводитиме передвиборчу кампанію з електронним браслетом, який зобов’язана носити за рішенням апеляційного суду. Для цього вона подасть касаційну скаргу, яка призупинить дію рішення суду.

«Я заявляла, що не проводитиму передвиборчу кампанію, перебуваючи під домашнім арештом з електронним браслетом. Але оскільки я маю можливість подати апеляцію до Касаційного суду, я проводитиму передвиборчу кампанію без електронного браслета», — сказала політикиня.

Прокурор Паризького апеляційного суду в інтервʼю RTL зазначила, що прийме рішення стосовно можливої апеляції до Касаційного суду щодо Марін Ле Пен наступного тижня. Кінцевий термін подачі апеляції сторонами — 20 липня.

Справа Марін Ле Пен

Марін Ле Пен — французька депутатка, одна з лідерів ультраправої партії «Національне обʼєднання», що виступає за зміцнення звʼязків Франції з Росією та проти допомоги Україні. Вона кілька разів висувалася як кандидат у президенти — у 2012, 2017 і 2022 роках, а також збиралася брати участь у кампанії 2027 року.

Проте в липні 2024 року прокуратура Парижу відкрила судове розслідування проти Ле Пен за підозрою в незаконному фінансуванні президентської кампанії під час виборів 2022 року. Політикиню та її соратників звинувачували в тому, що вони оплачували працю персоналу «Національного обʼєднання» з коштів, призначених для роботи Європарламенту. Збиток від дій обвинувачених суд у 2024 році оцінив у €2,9 мільйона.

31 березня 2025 року Ле Пен засудили до чотирьох років позбавлення волі за розтрату державних грошей. З цих чотирьох років два — умовно, а ще два — домашній арешт з носінням електронного браслета. Крім того, Ле Пен оштрафували на €100 тисяч і на пʼять років заборонили їй обіймати державні посади, фактично позбавивши можливості брати участь у президентських виборах 2027 року.