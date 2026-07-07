Суд у Парижі помʼякшив вирок Марін Ле Пен. Тепер вона зможе балотуватися на виборах президента 2027 року

Апеляційний суд Парижу скоротив лідерці французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен термін заборони на участь у виборах. Тепер вона потенційно зможе балотуватися на наступних президентських виборах, але поки що не оголосила про такий намір.

Про це повідомляє France 24.

Термін заборони на участь у виборах для Ле Пен скоротили з пʼяти років до 45 місяців, з яких 30 місяців — умовно.

Однак суд залишив у силі обвинувальний вирок у справі про нецільове використання коштів Європарламенту, за якою Ле Пен у 2024 році засудили до трьох років ув’язнення (два з них умовно з обов’язковим носінням електронного браслета).

Таким чином, Ле Пен зможе взяти участь у президентських виборах 2027 року, коли закінчиться термін нинішнього лідера держави Емманюеля Макрона, але під час кампанії повинна буде носити електронний браслет.

Раніше Ле Пен заявляла, що не буде вести президентську кампанію з електронним браслетом. За її словами, це завадить їй повноцінно проводити мітинги та здійснювати поїздки.

Чи змінила вона своє рішення — стане відомо ввечері 7 липня. Ле Пен пообіцяла оголосити, чи балотуватиметься вона на виборах, у теленовинах о 20:00 за місцевим часом.

Справа Марін Ле Пен

Марін Ле Пен — французька депутатка, одна з лідерів ультраправої партії «Національне обʼєднання», що виступає за зміцнення звʼязків Франції з Росією та проти допомоги Україні. Вона кілька разів висувалася як кандидат у президенти — у 2012, 2017 і 2022 роках, а також збиралася брати участь у кампанії 2027 року.

Проте в липні 2024 року прокуратура Парижу відкрила судове розслідування проти Ле Пен за підозрою в незаконному фінансуванні президентської кампанії під час виборів 2022 року. Політикиню та її соратників звинувачували в тому, що вони оплачували працю персоналу «Національного обʼєднання» з коштів, призначених для роботи Європарламенту. Збиток від дій обвинувачених суд у 2024 році оцінив у €2,9 мільйона.

31 березня 2025 року Ле Пен засудили до чотирьох років позбавлення волі за розтрату державних грошей. З цих чотирьох років два — умовно, а ще два — домашній арешт з носінням електронного браслета. Крім того, Ле Пен оштрафували на €100 тисяч і на пʼять років заборонили обіймати державні посади, фактично позбавивши її можливості брати участь у президентських виборах 2027 року.