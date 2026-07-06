Софії Федак-Мельник встановили повноцінний памʼятник на військовому меморіальному кладовищі. Такий самий, як і в чоловіка

Українській громадській діячці, учасниці визвольного та кооперативного рухів, дружині голови Організації українських націоналістів (м) Андрія Мельника Софії Федак-Мельник встановили повноцінний памʼятник на Національному військво-меморіальному кладовищі під Києвом. У травні перепоховання подружжя із цвинтаря в Люксмембурзі спричинило публічні дискусії, коли Андрію Мельнику встановили памʼятник, а його дружині — лище невелику табличку.

Про встановлення памʼятника повідомив заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак.

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Тепер на могилі діячки такий самий надгробок, як у її чоловіка, — у формі козацького хреста. Це поховання тимчасове. Подружжя Мельників мають перепозховати ще раз — у новоствореному Українському національному пантеоні.

Закон про Пантеон президент Володимир Зеленський подав до парламенту в День Конституції — 28 червня. Верховна Рада ухвалила його 1 липня, а згодом Кабінет міністрів визначив, що його мають створити на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Це буде меморіальний комплекс для поховання та перепоховання борців за незалежність України й інших видатних діячів української історії.