СБС вдарили по двох танкерах росіян з бензином для Криму в Азовському морі

Сили безпілотних систем вдарили в Азовському морі по двох танкерах росіян з бензином для тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр».

Йдеться про два танкери тіньового флоту Росії, які везли з Таганрогу 7 000 тонн пального (обʼєм 200 вагонів-цистерн).

Також Бровді розповів, що з 1 по 5 липня дрони СБС поцілили у 37 енерговузлів у тимчасово окупованому Криму і на південних окупованих територіях. Крім того, Мадяр підтвердив удари по електромережі «Сімферопольська» у Криму та нафтобазі у Керчі.

Водночас у СБУ розповіли, що атакували три ангари з авіаційною технікою на аеродромі «Гвардійське» у Криму. Також під ударом був зенітний ракетний комплекс «Панцир-С2» поблизу Сімферополя.