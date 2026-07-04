Через українські атаки Росія втратила 42,74% загальної потужності своїх НПЗ

Через останні українські атаки Росія втратила 42,74% загальної потужності своїх нафтопереробних заводів.

Про це повідомили в Генштабі.

За останній місяць Україна успішно атакувала вісім російських НПЗ. Сили оборони знищили або пошкодили 60 резервуарів. З них 58% — з нафтопродуктами, а 42% — із сирою нафтою.

Загалом із серпня 2025 року збитки для російської нафтової галузі через удари сягнули $13,5 млрд. Атаки призвели до паливної кризи та скорочення видобутку. Терміни ремонтів постійно переносяться, бо необхідні запчастини неможливо отримати.

У перший день липня Reuters з посиланням на джерела писало, що Росія почала імпортувати бензин з Індії на тлі паливного дефіциту, спричиненого українськими ударами по енергетиці. Одне джерело заявило, що до Росії вже відправили щонайменше 60 тисяч тонн бензину.

Також з 1 квітня в Росії діє заборона на експорт бензину, а на початку червня російський уряд вперше заборонив експорт авіаційного гасу.