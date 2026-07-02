Україна вдарила по НПЗ у Кстові, який є одним з найбільших у РФ. Там спалахнула пожежа

Українські Сили оборони в ніч на 2 липня вдарили по НПЗ «Лукойл-Нижньогородськнафтаоргсинтез» у Кстові Нижньогородської області, який є одним з найбільших у РФ. Після атаки на підприємстві спалахнула пожежа.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За попередніми даними, атака пошкодила установку первинної переробки нафти АВТ-6.

З російських каналів

НПЗ «Лукойл-Нижньогородськнафтаоргсинтез» переробляє приблизно 17 мільйонів тонн нафти на рік. На заводі виробляють бензин, дизель та авіапальне для російської армії.

Також українські війська вдарили по залізничному мосту через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської, який російська армія використовує для логістики.

Ще під ударом були склад з дронами в Запорізькій області та командно-спостережний пункт у районі Вільшаної на Харківщині.