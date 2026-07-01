Reuters: Росія почала купувати бензин в Індії на тлі паливної кризи через атаки України

Росія почала імпортувати бензин з Індії на тлі паливного дефіциту, спричиненого українськими ударами по енергетиці.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Одне з джерел у галузі повідомило, що щонайменше 60 тисяч тонн бензину вже відправили з Індії до Росії. Інше джерело зазначило, що відправили два танкери з партіями по 30—40 тисяч тонн кожен.
Невідомо, який саме індійський нафтопереробник постачатиме бензин до Росії.
Третє джерело заявило, що загалом Росія планує щомісяця імпортувати 400 тисяч тонн бензину з різних країн, зокрема з сусідньої Білорусі, яка вже постачає пальне до Росії. За підрахунками Reuters і даними джерел, Білорусь майже втричі збільшила постачання бензину до Росії залізницею — до понад 70 тисяч тонн у першій половині червня, як порівняти з першою половиною травня.
Влітку споживання бензину в Росії становить щонайменше 110 тисяч тонн на день через високий попит на пальне.
- У Росії триває паливна криза на тлі атак України по НПЗ. З 1 квітня в Росії діє заборона на експорт бензину, а на початку червня російський уряд вперше заборонив експорт авіаційного гасу.