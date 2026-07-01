Reuters: Росія почала купувати бензин в Індії на тлі паливної кризи через атаки України

Росія почала імпортувати бензин з Індії на тлі паливного дефіциту, спричиненого українськими ударами по енергетиці.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Одне з джерел у галузі повідомило, що щонайменше 60 тисяч тонн бензину вже відправили з Індії до Росії. Інше джерело зазначило, що відправили два танкери з партіями по 30—40 тисяч тонн кожен.

Невідомо, який саме індійський нафтопереробник постачатиме бензин до Росії.

Третє джерело заявило, що загалом Росія планує щомісяця імпортувати 400 тисяч тонн бензину з різних країн, зокрема з сусідньої Білорусі, яка вже постачає пальне до Росії. За підрахунками Reuters і даними джерел, Білорусь майже втричі збільшила постачання бензину до Росії залізницею — до понад 70 тисяч тонн у першій половині червня, як порівняти з першою половиною травня.

Влітку споживання бензину в Росії становить щонайменше 110 тисяч тонн на день через високий попит на пальне.