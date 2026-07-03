В Україну з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули чотирьох дітей

З тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули чотирьох дітей: дівчинку і трьох хлопців віком від семи до 17 років.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
17-річний хлопець заспівав гімн України в окупаційній школі, за це його публічно принижували й тиснули на родину. До сім’ї приходили російські військові, щоб провести «виховні бесіди» та залякати. Іншого 17-річного хлопця змусили отримати російський паспорт: його залякували, що без цього він не отримає шкільного атестату.
Наразі діти в безпеці, їм надають необхідну допомогу. Прокудін уточнив, що з початку 2026 року з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули 106 дітей.
- Ініціатива «Діти війни» офіційно підтвердила, що РФ депортувала щонайменше 20 610 українських дітей. Наразі вдалося повернути 2 353 дитини. Сама РФ каже, що вивезла 744 тисячі дітей. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.