Із тимчасово окупованої території повернули ще трьох дітей

Із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернули ще трьох дітей — двох дівчаток та хлопчика.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Вік дітей — від 4 до 16 років. Їх повернули завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та допомозі партнерів.
Зараз діти перебувають в Україні, їм надають психологічну підтримку та допомагають із документами.
«Від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вдалося повернути 84 дитини. Дякую кожному і кожній, хто робить це можливим», — розповів Прокудін.
Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.
Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала майже 19,5 тисячі українських дітей. Сама РФ каже, що вивезла 744 тисячі дітей. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.