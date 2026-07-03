Україна порушила справу проти керівника Генштабу РФ Герасимова через учорашній удар по Києву

Офіс генпрокурора та СБУ порушили справу проти керівника Генштабу РФ, першого заступника міністра оборони Валерія Герасимова через російський масований удар по Києву та області, який стався в ніч проти 2 липня.

Про це повідомили пресслужби Офісу генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, Герасимов за попередньою змовою з керівництвом організував атаку та використав доя цього сили дальньої авіації, Чорноморського флоту, Сухопутних військ та підрозділів безпілотних систем, які й завдали дроново-ракетного удару по столиці.

Україна відкрила справу за фактом порушення законів і звичаїв війни. У рамках цієї справи розслідують також інші масовані удари по Україні.

Що відомо про удар по Києву

Росіяни вночі 2 липня атакували Україну 496 дронами та 74 ракетами. ППО знешкодила 476 БпЛА та 48 ракет.

Армія РФ одночасно застосувала балістичні, протикорабельні, крилаті й авіаційні ракети. У Повітряних силах кажуть, що однією з особливостей атаки стала велика кількість балістики та реактивних безпілотників.

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Основним напрямком удару був Київ. Під атакою були Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони. Пошкоджені й частково зруйновані багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, бізнес-центр, ринок і припарковані автомобілі.

Загалом у столиці пошкоджені понад 130 будинків. Також постраждали тварини у зоопарку та знищений ключовий склад Українського Товариства Червоного Хреста.

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Від атаки постраждали також енергетичні обʼєкти. Станом на зараз відомо про 30 загиблих і 99 поранених.