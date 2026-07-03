У Києві вже 30 загиблих через вчорашню атаку. Сьогодні росіяни били по Харківщині, Дніпропетровщині та Сумщині

У Києві до 30 людей зросла кількість загиблих через атаку в ніч проти 2 липня — рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла.

Про це повідомила ДСНС.

Цієї ночі РФ знову атакувала Україну. За даними Повітряних сил, росіяни запустили дві ракети Х-59/69 і 105 дронів. ППО знешкодила ракету та 82 безпілотники.

На Харківщині дрон вдарив по Лозовій, постраждали 6 людей, зокрема три дитини. Безпілотник влучив у приватне домоволодіння на двох господарів, там виникла пожежа.

На момент удару мешканці перебували в погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та врятували пʼятьох людей, серед яких двоє дітей.

У Дніпропетровській області росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу, поранені семеро людей, троє з них в лікарні у стані середньої тяжкості. Атака понівечила підприємство, багатоповерхівки, автомобілі, школи та дитячі садки.

Армія РФ била також по Сумщині. Через удар по будинку в Роменській громаді загинули чотири людини: дві жінки, однорічна донька однієї з них і літній чоловік. Ще троє чоловіків постраждали. Також росіяни чотири рази били по заправках в області, постраждали 4 людини.