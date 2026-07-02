У Києві вже 27 загиблих внаслідок масованої нічної атаки РФ. Розбір завалів триває (оновлено)

Кількість загиблих у Києві внаслідок російської масованої атаки у ніч проти 2 липня зросла до 27 людей. У лікарні помер ще один постраждалий.

Про це близько 22:30 повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, зросла і кількість постраждалих — наразі їх 91.

На одній з локацій в Дарницькому районі досі триває розбір завалів і пошук людей. Лише там виявили пʼятьох загиблих, ще вісім людей не виходять на звʼязок. Тож кількість загиблих може збільшуватися.

Що відомо про нічну атаку на Київ

Росіяни вночі атакували Україну 496 дронами та 74 ракетами. ППО знешкодила 476 БпЛА та 48 ракет.

Армія РФ одночасно застосувала балістичні, протикорабельні, крилаті й авіаційні ракети. У Повітряних силах кажуть, що однією з особливостей атаки стала велика кількість балістики та реактивних безпілотників.

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Основним напрямком удару був Київ. Під атакою були Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони. Пошкоджені й частково зруйновані багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, бізнес-центр, ринок і припарковані автомобілі.

Загалом у столиці пошкоджено понад 130 будинків. Також постраждали тварини у зоопарку та знищений ключовий склад Українського Товариства Червоного Хреста.

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Від атаки постраждали також енергетичні об’єкти. Через це у Києві та ще в кількох регіонах уранці зникло світло.