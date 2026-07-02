Після переговорів між США та Іраном ціни на нафту впали до найнижчого за чотири місяці рівня

Ціни на нафту впали до найнижчого за чотири місяці рівня після того, як США та Іран провели непрямі переговори в Катарі.

Про це пише Reuters.

Фʼючерси на нафту марки Brent знизилися до $70,80 за барель, а американська WTI просіла до $67,74.

Водночас, за даними джерел Reuters, країни ОПЕК+ у серпні можуть домовитись збільшити видобуток нафти приблизно на 188 000 барелів на день.

У столиці Катару Досі завершилися непрямі переговори між США та Іраном. Під час них обговорили рух Ормузькою протокою та розмороження коштів Ірану. Дональд Трамп сказав, що прогрес був у питанні ядерної програми Ірану. Водночас джерела сказали, що ядерну програму на перемовинах не обговорювали.