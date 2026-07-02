Reuters: У Досі завершились непрямі переговори між США та Іраном

У столиці Катару Досі завершилися непрямі переговори між США та Іраном, які тривали два дні.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Під час переговорів обговорили рух Ормузькою протокою та розмороження коштів Ірану. Наступний раунд переговорів пройде після того, як 9 липня поховають верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї (він помер ще 28 лютого через авіаудар по Тегерану).

У МЗС Катару повідомили, що переговори призвели до прогресу в питаннях меморандуму між США та Іраном. Президент США Дональд Трамп сказав, що прогрес був у питанні ядерної програми Ірану — він додав, що ліквідація ядерного арсеналу Тегерану просувається добре (це одна з головних умов Вашингтону).

Водночас джерела стверджують, що ядерну програму під час перемовин не обговорювали. Також під час перемовин американська та іранська сторони провели окремі розмови з посередниками з Катару і Пакистану.

22 червня, після переговорів у Швейцарії, Іран і США узгодили дорожню карту, яка має призвести до фінальної угоди протягом 60 днів. Того ж дня Сполучені Штати тимчасово зняли санкції на виробництво, поставки та продаж іранської нафти. У відповідь на це Іран відкрив Ормузьку протоку.

Вже 26 червня сторони обмінялись новими ударами. Після цього, 29 червня, Іран та США домовилися припинити взаємні удари і зустрітися для переговорів у Катарі.