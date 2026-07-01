FT: Україна закликає визнати тіньовий флот РФ законною військовою ціллю

Україна стверджує, що судна російського тіньового флоту можна розглядати як законні військові цілі. 26 червня віцепремʼєр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба надіслав листа до Міжнародної морської організації (ІМО), в якому написав, що «виникають законні питання щодо того, чи можна розглядати діяльність таких суден виключно як звичайні комерційні операції».

Про це пише Financial Times, чиї журналісти ознайомилися з листом. 29 червня першим про це лист написало медіа про судноплавство і морське страхування Lloydʼs List.

На початку червня РФ в листі до ІМО звинуватила Україну в «тероризмі» через березневий напад на підсанкційний російський газовий танкер Arctic Metagaz у Середземному морі. Пожежа вивела судно «з-під контролю» та змусила екіпаж покинути корабель. За словами росіян, з 2022 року Україна атакувала понад 200 комерційних суден.

Але Кулеба в листі стверджує, що російські танкери мали вирішальне значення для формування бюджету Росії та продовження її військових зусиль. Також він зазначив, що Росія атакувала 59 торговельних суден, включно з турецьким вантажним судном MV Victress та німецьким Helga, яке перевозило 25 тисяч тонн кукурудзи до Чорноморська Одеської області. У листі йдеться, що Victress стала непридатною для судноплавства після великої пожежі на містку. Helga теж постраждала від пожежі.

За даними морської розвідувальної компанії Windward, з моменту нападу в березні жоден російський танкер для зрідженого природного газу Середземним морем не проходив.