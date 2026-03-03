Reuters: Санкційний російський танкер із СПГ загорівся в Середземному морі

У Середземному морі загорівся російський танкер зі скрапленим природним газом Arctic Metagaz. Танкер перебуває під санкціями США та Британії. Доля екіпажу судна невідома.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, востаннє танкер передавав сигнал про своє місцеперебування в понеділок, 2 березня, від узбережжя Мальти. Після цього на борту сталася пожежа.
Одне з джерел припустило, що судно могли атакувати морськими безпілотниками, однак офіційної інформації про причину пожежі поки що нема.
- У травні 2022 року ЄС висунув пропозицію REPowerEU — позбутися залежності від російського газу до 2030 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- У грудні 2025-го ЄС заявив, що остаточно узгодив план відмови від імпорту російського газу до 2027 року. Це стосуватиметься і трубопровідного, і скрапленого природного газу (СПГ).