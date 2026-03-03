Reuters: Санкційний російський танкер із СПГ загорівся в Середземному морі

У Середземному морі загорівся російський танкер зі скрапленим природним газом Arctic Metagaz. Танкер перебуває під санкціями США та Британії. Доля екіпажу судна невідома.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, востаннє танкер передавав сигнал про своє місцеперебування в понеділок, 2 березня, від узбережжя Мальти. Після цього на борту сталася пожежа.

Одне з джерел припустило, що судно могли атакувати морськими безпілотниками, однак офіційної інформації про причину пожежі поки що нема.