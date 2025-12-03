ЄС остаточно узгодив план відмови від імпорту російського газу до 2027 року

Європейський Союз остаточно узгодив план відмови від імпорту російського газу до 2027 року.

Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу.

Якщо документ схвалять Рада ЄС і Європарламент, повна заборона на поставки запрацює до кінця 2027 року. Це стосуватиметься і трубопровідного газу, і скрапленого природного газу (СПГ).

Російський СПГ заборонять імпортувати з 1 січня 2027 року. Поставки трубопровідного газу мають припинитися не пізніше ніж 30 вересня 2027-го, а за окремих умов — до 1 листопада.

Також ЄС запровадить дозволи на поставки газу в перехідний період і штрафи за порушення. Через загрозу енергетиці країни заборону можуть тимчасово призупинити.

ЄС і відмова від російського газу

У травні 2022 року ЄС висунула пропозицію REPowerEU — це план Єврокомісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У травні 2025 року Європейська комісія оприлюднила план повної відмови від російських енергоносіїв. До нього ввійшли такі пункти:

Повне припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Російський газ краще відстежуватимуть на європейських ринках, а нові контракти з російськими постачальниками опиняться під забороною, як і спотові угоди.

ЄС вводитиме нові обмеження проти тіньового флоту Росії. Це судна для транспортування нафти, які Росія використовує для обходу західних санкцій.

Обмеження нових контрактів за участі «Євроатому» з постачання урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів з Росії.

Завдяки плану REPowerEU з травня 2022 року ЄС зменшив частку імпорту російського газу з 45% до 19%. Але у 2024 році імпорт російського газу знову почав зростати.

У вересні цього року Bloomberg і Reuters писали про те, що Євросоюз планує пришвидшити відмову від російського скрапленого природного газу в 19-му пакеті санкцій, який затвердили 23 жовтня.