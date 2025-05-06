Єврокомісія показала план повної відмови від російських енергоносіїв

Європейська комісія оприлюднила план повної відмови від російських енергоносіїв.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Завдяки плану REPowerEU, запущеному у травні 2022, Європейський Союз зменшив частку імпорту російського газу з 45% до 19%. Це сприяло скороченню енергетичної залежності від Росії. Але у 2024 році імпорт російського газу знову почав зростати.

Тож Єврокомісія представила дорожню карту, щоб повністю припинити залежність ЄС від російської енергетики, водночас зберігаючи стабільність енергетичного ринку Європи.

Нова стратегія передбачає поступову відмову від російських нафти, газу та ядерної енергії, замінюючи їх на безпечніші джерела. До кінця 2025 року кожна країна ЄС має представити національний план, як саме вона відмовлятиметься від російських енергоресурсів.

Одночасно ЄС працюватиме над тим, щоб швидше перейти на «зелену» енергетику й налагодити постачання з різних країн. У блоці хочуть не залежати від однієї країни й не допустити перебоїв або стрибків цін.

Ось що включає дорожня карта:

Повне припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Російський газ краще відстежуватимуть на європейських ринках, а нові контракти з російськими постачальниками опиняться під забороною, як і спотові угоди .

до кінця 2027 року. Російський газ краще відстежуватимуть на європейських ринках, а нові контракти з російськими постачальниками опиняться під забороною, як і . ЄС вводитиме нові обмеження проти тіньового флоту Росії. Це судна для транспортування нафти, які Росія використовує для обходу західних санкцій.

Росії. Це судна для транспортування нафти, які Росія використовує для обходу західних санкцій. Обмеження нових контрактів за участі «Євроатому» з постачання урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів із Росії.

Поступова відмова від російської енергетики зменшить ризики для безпеки Євросоюзу. А незалежна енергосистема сприятиме економічному зростанню блоку. Тож уже наступного місяця Єврокомісія хоче подати законодавчі ініціативи, аби впровадити дорожню карту.