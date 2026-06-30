Сирський: Російські військові можуть почати наступ на Чернігівщину з Брянської області

Росія може готувати наступальні дії на півночі України — з території Брянської області на Чернігівщину. Україна готується до такого сценарію.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів у інтервʼю ТСН.

Сирський каже, що Путін наказав російському Генштабу прорахувати різні варіанти наступальної операції, зокрема з території Білорусі, щоб захопити Київ та інші території. Однак сам Сирський вважає наступ з Білорусі менш імовірним.

«З огляду на останні події, я думаю, що керівництво Білорусі не наважиться використовувати власну територію, давати її агресору для використання, і в якості плацдарму для проведення наступальної операції», — каже Сирський.

Водночас, за його словами, найбільш реалістичним напрямком можливого наступу є північ України — Чернігівщина, де російські війська можуть діяти з Брянської області. Українське командування враховує такі ризики та готується до різних варіантів розвитку подій, каже Сирський.

Окремо він зауважив, що новим наступом росіяни хочуть спробувати розтягнути лінію фронту та відтягнути українські війська зі сходу та півдня.

Також головнокомандувач заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагають Росії керувати дроновими атаками на Україну в режимі реального часу, ще не демонтовані. За словами Сирського, 29 червня один з ретрансляторів вмикали, але більше росіяни їх не вмикатимуть.