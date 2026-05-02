Зеленський: Україна зафіксувала «специфічну активність» з боку Білорусі на кордоні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна «зафіксувала доволі специфічну активність» з боку Білорусі на кордоні.

Про це президент повідомив у телеграмі.

За словами Зеленського, все фіксується та контролюється, і якщо буде потрібно, Україна реагуватиме, бо готова захищати своїх людей та суверенітет.

Напередодні моніторингові канали писали про фіксацію двох білоруських гелікоптерів на кордоні поряд із Київською та Чернігівською областями.

Інформація про ймовірний наступ на Україну з боку Білорусі давно зʼявляється у мережі. 23 квітня керівник Офісу президента Кирило Буданов запевнив, що українські розвідувальні органи слідкують за ситуацією у Білорусі, і для України «зненацька нічого не буде».