Угорщина виступає проти ідеї ЄС обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку

Угорщина не підтримує пропозицію Європейського Союзу не надавати тимчасовий захист новоприбулим українським чоловікам призовного віку. Країна й надалі прийматиме тих, хто тікає від війни.

Про це пише угорське медіа Magyar Hang.

Під час дебатів в угорському парламенті лідер партії Mi Hazánk Ласло Тороцкаї запитав премʼєра Петера Мадяра про позицію уряду щодо пропозиції ЄС продовжити дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року, але не поширювати його на чоловіків призовного віку, які прибудуть в ЄС.

У відповідь Мадяр повідомив, що міністр внутрішніх справ Угорщини Габор Пошфаї вже висловив позицію Будапешту під час засідання Ради ЄС у Люксембурзі. Мадяр каже, що угорський уряд не підтримує запропоновані обмеження.

Премʼєр додав, що навіть якщо Євросоюз ухвалить таке рішення, воно не завадить Угорщині надавати статус біженця етнічним угорцям, які прибувають з України, щоб уникнути війни або мобілізації.