Euractiv: Українських чоловіків хочуть виключити з механізму, який дозволяє жити й працювати в ЄС, — але не всіх

Країни ЄС обговорюють можливість не поширювати майбутнє продовження тимчасового захисту на українських чоловіків призовного віку.

Про це пише Euractiv з посиланням на внутрішні документи Ради ЄС.

Ця пропозиція зʼявилася під час обговорень майбутнього Директиви ЄС про тимчасовий захист, яка дозволяє українцям жити та працювати в Європі без необхідності проходити національні процедури надання притулку. Механізм ввели після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, а наразі він діє до березня 2027 року.

У ЄС хочуть звузити коло людей, на яких поширюється механізм. З переліку планують виключити чоловіків призовного віку або людей, які залишили Україну нелегально. При цьому такі обмеження пропонують застосовувати лише до нових заявників, які звертатимуться по статус тимчасового захисту.

Деякі уряди країн ЄС занепокоєні тим, що «зростаюча частка новоприбулих складається з чоловіків призовного віку». Кілька країн вважають, що механізм слід переглянути «також в інтересах України» — як для підтримки її опору російській агресії, так і для майбутньої відбудови країни.

Що передувало

Торік Європейська комісія затвердила рекомендації про поступове згортання програми тимчасового захисту для українців. Ці рекомендації передбачають єдині умови для всіх країн-членів ЄС на майбутнє, коли ситуація в Україні стане безпечною для проживання.

В ЄС домовились поступово переходити від тимчасового захисту до інших програм легального проживання в ЄС. Наприклад, держави-члени блоку вважають, що ЄС має пропонувати українцям дозволи на проживання, видані у звʼязку з їхнім працевлаштуванням, навчанням чи воззʼєднанням сімей.

Також серед пропозицій — програми добровільного повернення, які будуть діяти протягом обмеженого періоду часу. У межах цих програм на учасників мають поширити права на тимчасовий захист (наприклад, повʼязані з житлом, медичним обслуговуванням та навчанням).

Ще одна запропонована кампанія стосується так званих ознайомчих візитів, які надають можливість українцям, не втрачаючи тимчасового статусу, здійснювати візити в Україну, щоб можна було самостійно оцінити умови для повернення. Умови для цих ознайомчих візитів мають бути узгоджені між країнами ЄС.

Що таке програма тимчасового захисту ЄС

Програма тимчасового захисту ЄС (Temporary Protection Directive, TPD) — це спеціальний механізм, який дозволяє людям, що масово тікають від війни або іншої великої кризи, швидко отримати право легально жити в країнах Євросоюзу в обхід довгої процедури надання притулку.

Для українців її вперше активували в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії. До того директива існувала з 2001 року (її запустили після конфліктів у тодішній Югославії), але жодного разу не застосовувалася.

Що дає тимчасовий захист:

право легально проживати у країні ЄС;

доступ до ринку праці;

медичну допомогу;

соціальну підтримку;

доступ дітей до освіти;

можливість орендувати житло та користуватися іншими державними послугами.

Станом на березень 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,33 мільйона українців. Найбільше їх було в Німеччині (1,27 млн), Польщі (961 405) та Чехії (379 820).