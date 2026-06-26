Данія може припинити надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку. Є відповідний законопроєкт

Уряд Данії планує припинити надавати статус біженця українським чоловікам віком від 23 до 60 років.

Про це повідомила Імміграційна служба Данії.

25 червня міністр імміграції та інтеграції Данії представив законопроєкт зі змінами до Закону «Про тимчасовий дозвіл на проживання для осіб, вимушено переміщених з України».

Зміни впливатимуть лише на заявників, які підпадають під дію закону про мобілізацію в Україні, тобто чоловіків від 23 до 60 років. Якщо законопроєкт ухвалять, таким чоловікам не видаватимуть посвідку на проживання згідно зі спеціальним законом.

Проте отримати статус біженця в Данії і надалі зможуть:

українські чоловіки призовного віку, які зможуть підтвердити, що вони звільнені від військової служби;

українські чоловіки віком до 23 років — проте після досягнення призовного віку вони не зможуть продовжити термін дії дозволу на проживання (за винятком, якщо вони звільнені від військової служби).

Якщо законопроєкт ухвалять, то зміни поширять на всі заяви, подані починаючи з 25 червня 2026 року. Зміни не торкнуться тих, хто вже отримав дозвіл на проживання, а також тих, кому доведеться продовжити термін дії дозволу на проживання.

Однак якщо заяву про дозвіл на проживання подали з 25 червня, а рішення щодо неї ухвалять до можливого набуття сили законопроєкту, то такі заяви наразі розглядатимуть відповідно до чинних положень.

Але після можливого схвалення законопроєкту Управління у справах іноземців оцінить, чи слід анулювати дозволи тим чоловікам, що подали заявки після 25 червня і яким дозвіл на проживання видали до того, як закон набрав чинності.