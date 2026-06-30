В Україні хочуть заборонити описи російською на товарах — у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15356, який пропонує виключити мову держави-агресора Росії з маркування товарів і послуг.
Описи російською хочуть виключити з пакування усіх товарів, зокрема їжі та кормів. При цьому дозвіл на переклади будь-якими іншими мовами залишається.
У пояснювальній записці до документа автори наголошують: чинні закони не містять винятків щодо мов, якими можна дублювати інформацію. Однак в умовах повномасштабної війни мовна політика стала частиною національної безпеки.
Автори вважають, що використання мови держави-агресора в комерційній сфері створює її символічну присутність в Україні. Запропонована зміна має зменшити цей вплив в економічному та інформаційному просторах.
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про державну мову, який гарантує використання української мови в державному управлінні, сфері послуг, освіті та медіа. Водночас закон не обмежує приватне спілкування всіма мовами та вільне використання мов національних меншин.
- Від 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів у сфері послуг стала українська, а за порушення норм мовного закону штрафують.