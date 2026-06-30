У Зімбабве викрили чоловіка, який обманом вербував людей до російської армії

У Зімбабве антитерористичний підрозділ поліції заарештував чоловіка, який вербував людей вступати до російської армії.

Про це пише місцеве медіа ZimLive.

36-річного Едварда Качінгве звинуватили в торгівлі людьми та організації незаконного агентства з працевлаштування. Чоловік співпрацював з російським спільником. Наразі слідству відомо, що спільника звати Роман, він досі в розшуку.

Житель Зімбабве завербував п’ятьох молодих чоловіків до вступу в російську армію. Потім їх змусили брати участь у війні Росії проти України. Вербувальника затримали 27 червня на автовокзалі, коли він супроводжував одного з новобранців до Південної Африки — першого етапу поїздки до Росії. Прокурори вилучили електронні квитки, російські електронні візи та дані про готелі для новобранців.

Аналогічна історія сталася в Зімбабве на початку червня. Тоді судили росіянина Леоніда Кофтева, який організував поїздку громадянину країни до РФ. Міністр інформації Жему Сода заявляв у квітні, що у війні на боці Росії загинули щонайменше 18 зімбабвійців, ще 63 досі на війні.