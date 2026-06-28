Епіфаній, Гіга, Лузан і ADAM. Зеленський відзначив державними нагородами низку українських діячів

Президент Володимир Зеленський нагородив близько 200 діячів з різних сфер, зокрема артистів, політиків і спортсменів, державними нагородами з нагоди Дня Конституції України.

Про це йдеться в указі на сайті президента.

Нагороди вручили діячам за «значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку».

Серед тих, кого президент відзначив нагородами, зокрема, відомі культурні діячі:

співак і композитор Степан Гіга — орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (посмертно);

музикант, композитор і засновник гурту ADAM Михайло Клименко — орден «За заслуги» III ступеня (посмертно);

актор і телеведучий Андрій Бєдняков — орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Народні депутати:

Степан Кубів — орден «За заслуги» І ступеня (посмертно);

Юлія Гришина та Сергій Бабак — «Заслужений працівник освіти»;

Денис Маслов — «Заслужений юрист України».

Очільники обласних військових адміністрацій (ОВА):

голова Запорізької ОВА Іван Федоров — орден «За мужність» ІІ ступеня;

голова Харківської ОВА Олег Синєгубов — орден Богдана Хмельницького II ступеня;

голова Вінницької ОВА Наталія Заболотна — орден княгині Ольги II ступеня;

голова Київської обласної військової держадміністрації Микола Калашник — орден «За заслуги» III ступеня.

Спортсмени:

інструкторка штатної команди збірної України з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан — орден «За заслуги» ІІІ ступеня;

інструкторка команди збірної України з тенісу Марта Кізименко — орден «За заслуги» ІІІ ступеня;

інструкторка команди збірної України з біатлону Анастасія Меркушина — орден княгині Ольги І ступеня;

інструкторка збірної України з веслування на байдарках і каное Анастасія Рибачок — орден княгині Ольги І ступеня.

Релігійні діячі: