Помер народний депутат Степан Кубів

У віці 64 років помер народний депутат чинного скликання Верховної Ради Степан Кубів.

Про це повідомили у Верховній Раді.

Депутат від партії «Європейська Солідарність» Степан Кубів був членом комітету Ради з питань економічного розвитку. До нинішнього скликання був народним депутатом ще двох каденцій.

У 2016—2019 роках обіймав посаду першого віцепремʼєр-міністра України та міністра економічного розвитку і торгівлі, а у 2014 році очолював Нацбанк. Під час Євромайдану був комендантом зайнятого протестувальниками Будинку Профспілок на майдані Незалежності в Києві.

«Для команди «Європейської Солідарності» це велика втрата. Степан Кубів був не лише колегою по парламенту, а й справжнім соратником у боротьбі за українську державу, за національну пам’ять, за європейське майбутнє України. Він пройшов Майдани, важкі роки війни, працював для зміцнення української економіки та міжнародної підтримки нашої держави. Завжди принциповий, спокійний, відповідальний і відданий Україні», — написали в партії ЄС.

Причина смерті депутата поки невідома.