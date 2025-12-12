Помер український співак Степан Гіга

На 66-му році життя помер народний артист України, співак Степан Гіга.

Про це повідомив хор «Гомін».

Інформацію також підтвердила його команда в Instagram.

Співак перебував у лікарні з 19 листопада — саме тоді команда артиста повідомила, що йому зробили термінову операцію. За їхніми словами, його стан був важким.

Гіга мав заплановані концерти до кінця листопада — у Коростені, Білій Церкві, Василькові, Вінниці та Києві. А також у грудні співак мав виступити у Львові.

Степан Гіга народився 1959 року в селі Білки на Закарпатті. Перший альбом випустив у 1995 році, а вже у 1998-му отримав звання заслуженого артиста України. У 2002 році став народним артистом.

Серед його найвідоміших пісень — «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».