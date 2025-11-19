Співак Степан Гіга перебуває в лікарні у важкому стані

Український співак Степан Гіга перебуває в тяжкому стані у лікарні. Йому провели операцію.

Про це повідомили у соцмережах виконавця.

Через хворобу артиста та «термінове оперативне втручання» його найближчі заплановані концерти скасували.

На сторінці Гіги зазначається, що стан 66-річного артиста важкий, але стабільний. Він отримує всю необхідну медичну допомогу, але потребує часу для відновлення та реабілітації.

Степан Гіга мав заплановані концерти до кінця листопада — у Коростені, Білій Церкві, Василькові, Вінниці та Києві. А також у грудні співак мав виступити у Львові.